◎秋冬限定琉璃光 就在阿里山

嘉義縣阿里山公路上的「頂石棹」海拔約1000多公尺，是仰望繁星與拍攝百萬夜景的熱點，因山區地形及溼冷氣候、氣壓牽引雲霧對流，產生如瀑布般的壯觀雲海及秋冬限定「七彩琉璃光」等特殊景觀，冬天正值雲海好發季節，縣府推薦想拍美照的民眾到此一遊。

◎武陵杭菊花田盛開 秋遊趁此時

秋天是落葉喬木轉色季節，武陵農場銀杏林已悄悄泛黃，包括南谷桃花莊、行政中心旁、高山植物園都有綠葉開始轉色，園方估計全部轉變期約在12月初前後。武陵杭菊也進入採收期，2公頃花田盛開黃、白球狀花朵，園方趁勢推出杭菊採摘體驗半日遊程。

◎動物上班了 快來隆恩圳打卡

為替即將重新開園的新竹市立動物園熱身，新竹市政府1日在隆恩圳親水公園舉辦「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展活動，邀請民眾尋找躲藏在隆恩圳、遠東巨城購物中心與新竹火車站的動物朋友打卡拍照。

◎日月潭紅茶文化季 向山野餐趣

日月潭紅茶文化季將於11月16、17日，在日月潭風景區管理處向山遊客中心登場，除了品嘗在地紅茶，還有音樂和野餐饗宴；曾與日月潭紅茶締結姻緣的台中市太陽餅及其他糕餅業，也將共襄盛舉。

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(中時電子報)