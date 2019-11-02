世界貿易組織（WTO）週五裁定，由於美國政府未能遵守裁決取消對中國的反傾銷稅，中國每年可以對最高達36億美元的美國商品徵收關稅。VOA《美國之音》報導，一個由3名仲裁人員組成的小組表示，中國出口商每年遭受了35.79億美元的損失。中國現在可以申請WTO批准，對同等價值的美國商品徵收報復性關稅。

2018年9月，中國向WTO發起訴訟，稱由於美國未能按照WTO的裁決取消對部分中國商品的關稅，中國出口商每年遭受了70.43億美元的損失。中國因此要求將對美國商品的關稅壁壘提高到同等水平。

由於川普政府否認這一數額，該案件被提交至仲裁。此案涉及從中國進口的機械、電子、輕工業、金屬和礦產等產品。美國認定這些商品以低於公允價值被傾銷到美國。

美國一位官員週五回應稱，美國對WTO的裁決感到失望，稱WTO的做法「在經濟分析方面沒有基礎」。然而，這位官員表示，此案不會影響美國和中國之間正在進行的貿易談判。

美國的計算方法被稱為「歸零法」，往往導致傾銷幅度被放大，在一系列提交至WTO的貿易爭端中被裁定為非法。

目前世界上這兩個最大的經濟體試圖達成第一階段貿易協議。白宮顧問庫德洛週五表示，特朗普總統和美國談判代表對於達成協議「非常樂觀」。

(中時 )