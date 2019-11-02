網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜，16日起請假拚大選，遭綠營支持者與韓黑痛批是「落跑市長」。吃飯時聽到隔壁嗆韓：「他市長都做不好了選什麼總統？」他立刻回嗆：「陳菊市長都做不好了還當得上總統府秘書長？」隔壁立刻無地自容閉上嘴巴。

年輕網友在臉書社團「韓家軍」發文：「剛剛去外面吃飯，剛好那家餐廳播放X視新聞！剛好播到韓國瑜總統，有一個年輕人說：『他市長都做不好了選什麼總統？』我就回嗆他說：『陳菊市長都做不好了還當得上總統府秘書長？』他直接無言……我們一起送韓進總統，友韓立委送立法院，為庶民發聲！」

文章一出，獲得近千個讚，迴響熱烈。網友紛紛回應：「唯一支持韓國瑜」、「唯真不破」、「小英連市長都沒做過耶」、「可恥的更有總統做不好還想繼續」、「說得真好」、「年輕人站出來！」「綠民的腦到底在想什麼？從不思考，只一顧吃民進黨丟他們的飼料，吃完再被他宰，像話嗎！」

也有網友語重心長嘆：「很多年輕人都是這樣，你問他韓國瑜哪裡做不好？他就說挖石油、迪士尼、賭場、賽馬。這些根本不是他的政見，就算他想做也要中央幫忙修法，民進黨不可能幫忙的，所以想看到韓國瑜做這些，唯一方法就是讓他當總統。」

(中時電子報)