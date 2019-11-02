桃園市陽明高中2日校慶，有師生、校友利用進場時，拉白布條，不過家長會也拉布條反制。（賴佑維攝）

桃園市陽明高中校長宋慶瑋（左二）表示，聽到了老師、同學、校友的聲音，會進行調整、改進。（賴佑維攝）

桃園市陽明高中2日校慶，有師生、校友利用進場時，拉白布條，指校長宋慶瑋不適任。（賴佑維攝）

桃園市陽明高中2日校慶，有師生、校友利用進場時，拉白布條，指校長宋慶瑋遴選有爭議、在媒體發表文章傷害師生、實施威權、經費問題等，質疑他不適任校長。市府教育局表示，已派人到校了解問題，12日將召開考核審議。

校慶中，師生、校友進場時，高舉白布條，高喊「陽明反宋ing」，老師也拿起麥克風，表達宋慶瑋不適任校長。學校家長會則拉布條、拿出「支持校長、尊敬師長」紙張，以行動力挺校長。

對此宋慶瑋回應，在校慶看到了老師、學生的訴求，這就是陽明多年重視多元文化、多元聲音的展現。他也聽到了老師、同學、校友的聲音，會進行調整、改進。他也提到，學校從國立走向市立，難免會有衝擊，但他會努力跟大家有更多共識。

師生質疑，《高級中等教育法》規定，校長首任任期未滿，或者連任任期未達一半，不可以參加其他學校校長遴選，宋慶瑋原先在福豐國中擔任校長，卻以退休方式，再參加高中校長遴選，規避法律問題。另外頻頻上媒體發文影射攻擊校內教師，破壞學校和諧。也有老師抗議，宋慶瑋常常在強調自己跟諸多民代、教育局關係良好，甚至可以掌握遴選結果。

師生也說，宋慶瑋執意要辦畢業舞唱會，卻募不到款，虧空學生班聯會基金。遭質疑後，強行以學校經費填補虧損。宋也經常宣導學校採首長制，數度推翻會議結論。更有老師因為意見與宋不合，被記過打壓。

桃園陽明高中校慶，師生竟嗆換校長。

教育局回應，法令並無限制退休校長參加校長遴選，宋慶瑋過程合法，但他對與遴選過程任意發表言論，是不當行為。另外對於先前的教師懲處案，已經撤銷、結案，希望懲戒爭議，畫下句點，讓學校更和諧。對於投書表達意見，文章已經下架，內文也沒有針對特定學校、老師。

對於畢業舞唱會募款經費運用、校務領導風格，將派督學到校了解爭議，並要求宋慶瑋改變並做好溝通，也將在12日召開「校長成績考核小組」進行審議。

(中時 )