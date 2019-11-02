英國政府發表最新一份《香港問題半年報告書》，強調香港目前局勢需要以政治手法解決，各方必須進行「有意義」的對話。大陸外交部對此作出強烈回應，強調英國對香港無主權、無治權、無監督權，要求英國「停止發表有關報告」。

《美國之音》指出，過去英國政府每半年會就香港的情況發表報告書，講述英方對《中英聯合聲明》執行狀況的立場。這已經是英國政府第45次發表該系列報告，也是香港《逃犯條例》修訂引發大規模示威抗議以來的首份報告書。

英國外相拉布(Dominic Raab)表示，雖然這次報告主要還是針對今年1月至6月反送中運動尚未擴大的香港情況，但自那時以來一系列事件無疑已令香港陷入近代最為動盪的時期之一。他表示英國政府對此「嚴重關切」，重申香港的高度自治和法治是它未來繁榮和成功的保證，各方必須對它予以保護。

拉布同時透露，他早前會見中共外長王毅和香港特首林鄭月娥時分別指出，香港目前必須找尋方法令局勢降溫，同時以政治方式解決問題。

報導說，中共今年來以各種方式否認當年英國首相柴契爾和中共領導人鄧小平談判達成的《中英聯合聲明》，稱《中英聯合聲明》是過時的歷史檔案，英國在香港再沒有任何角色。但英國外相拉布在報告提及此事時說，《英中聯合聲明》是一個具有法律效力的國際條約，稱其已經失效是不可接受的。

中共外交部發言人耿爽星期五在例行記者會上表示，「對英國政府定期發表所謂《香港問題半年報告》，對香港事務說三道四的錯誤做法表示強烈不滿和堅決反對。」耿爽表示，中國大陸政府依照憲法和基本法對香港特區實行管治，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到貫徹落實，「這是任何不帶偏見的人都無法否認的客觀事實。」他並呼籲英國政府停止發表有關報告，停止以任何方式插手香港事務。

中共外交部駐港公署發言人也發表聲明稱，從1997年7月1日起，《中英聯合聲明》中規定的與英國有關的權利和義務都已經履行完畢。香港事務純屬中國內政，與英國無關。

(中時電子報)