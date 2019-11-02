這道「酥炸黃金烤鴨、綴黑松露醬、鮮綠青蔥」，主廚將台味經典吃法烤鴨三吃結合呈現。（馮惠宜攝）

頂餐廳主廚丁志豪由對台灣的認識，找尋當地的食材，獲得創新的製作靈感，揉合無限巧思與精湛廚藝，創作出道道令人驚喜的豐富佳餚。（馮惠宜攝）

台中亞緻大飯店46樓Top of ONE頂餐廳即日起推出「藝遊台味‧食之饗宴」全新菜單，主廚丁志豪以台灣在地菜餚-三杯雞、夜市小吃「夯玉米」等為概念發想，在搭配上在地特色食材-屏東雨來菇、馬告山胡椒、台灣土雞等，揉合無限巧思與精湛廚藝，創作出道道令人驚喜的豐富佳餚。

主廚丁志豪取用台灣特色菜餚為創意發想元素，搭配上台灣在地食材完美的呈現，像是「主廚特製三杯風味雞、蒜味紅椒泥、塔香凍結」，選用鮮嫩台灣土雞腿肉，以經典台菜醉雞的烹調方式，搭配主廚特調「三杯雞」風味醬汁，最後再灑上液態氮低溫料理的九層塔凍

，藉由氣味獨特的九層塔引出土雞腿肉的香氣，一口咬下，恰如媽媽的經典私房菜餚。

另一道「酥炸黃金烤鴨、綴黑松露醬、鮮綠青蔥」，主廚將台味經典吃法烤鴨三吃結合，以鮮嫩烤鴨與爽口的青蔥拌炒後，以金黃色澤的腐皮包裹，在點綴上頂級奢華的松露醬，一口咬下，融合鹹香恰如其分的微妙平衡。

還有以台灣夜市小吃「夯玉米」為發想的「炙烤玉米筍、奶油玉米濃湯、蟹肉玉米脆餅」

，將玉米筍抹上特製沙茶芝麻醬，以多重工法炙燒，鹹香帶有微甜的口感，搭配加入新鮮玉米泥、牛奶及鮮奶油熬煮至綿密濃郁之濃湯，品嘗平凡卻也不平凡的美味。

湯品則是選用來自屏東的雨來菇所熬煮的「牛肝蕈菇野菇濃湯、酥脆雨來菇、香煎杏鮑菇」，香氣濃郁的口感中，帶有層次豐富的美妙風味，最後在襯上香煎杏鮑菇，三種野菇所交織出令人回味再三的風味，是最適合這季節品嘗的湯品。

而主餐則包括「鮮嫩紅條魚菲力、鮮蔬野菇、野薑花昆布湯」、「美國猶他州藍絲帶、特級安格斯老饕牛排5oz」、「西班牙頂級伊比利橡子肋眼蓋老饕豬肉」、「爐烤香料紐西蘭小羔羊菲力、波爾多紅酒醬汁」、「美日頂級和牛雙重奏4oz」等。

(中時 )