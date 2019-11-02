失聯優莉逃逸19年投案時想到愛孫激動落淚。（移民署基隆專勤隊提供／許家寧基隆傳真）

印尼籍女移工優莉（化名）19年前為養育8歲與3歲幼子，隻身來台擔任看護，仲介抽成與龐大家計，約滿前逃逸轉打黑工，16年來僅透過電話和家人視訊一解思愁，直到牙牙學語的孫子想念「住在電話裡的阿嬤」，讓優莉淚崩投案，激動打電話跟孫說：阿嬤要回家了！

移民署基隆市專勤隊表示，優莉的丈夫因健康因素無法工作，只好來台工作，16年來她除了購買生活必需物資外，不敢隨便外出，就連居住的地點都不敢讓其他人知道，甚至休假也不和同鄉出遊，因為害怕一但被查獲，就會被遣返回印尼，。

基市專勤隊長古聖通說，優莉逃逸期間幾度想出面到案，都因擔心2個兒子為分擔家計而放棄學業作罷，連大兒子婚禮也缺席，直到小兒子去年大學畢業，近來和長孫視訊時，孫子問：「阿嬤為什麼都住在電話裡？」隱忍19年的思念，終於潰堤大哭。

優莉返回家鄉後，還用通訊軟體向移民官致謝，並分享和家人合照的照片，基隆專勤隊表示，今年6月底辦理擴大自行到案專案結束，將持續增強查察力道，配合民眾檢舉不法移民案件，遏制國內非法聘僱及仲介外國人工作情形，呼籲失聯移工自行到案。

(中時 )