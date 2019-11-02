有時候不一定要砸重金痕成本才能有廣告效果，只要宣傳行銷越有創意，就能夠吸睛。高雄市山頂國小日前上傳一則由國小生演出的小短片，宣傳本月30日將舉行的運動會，透過好笑的設計台詞與小學生年紀造成超萌反差，成功讓網友秒有印象。網友看了都表示「我都想去參加了」！

此部短片由三則小故事組成，而它們的共同特色是一則小故事，並在故事結尾配上一個會心一笑的旁白，非常洗腦，又充滿童言童趣。

這支宣傳短片是由山頂國小輔導主任余政達，利用中午休息時間，找來六年二班陳榆姍、許永達、蕭文衡、陳姿妤同學演出，自己身兼攝影師，直接在校園內取景拍攝。沒想到有趣又富創意的呈現方式，讓網友們大力買單。

第一段影片在描述一名小男童告白遭拒，男孩癡癡地問女孩「為什麼我不能當你的男朋友，是因為我沒有錢嗎？難道妳就要這麼的膚淺嗎？」女童淡定地回覆男孩「妳錯了，女人不一定要找有前的男朋友，而是要找自己喜歡的。」男孩頓時滿心期待「那妳喜歡哪一種人？」不過下一句話「有錢的。」秒令男孩崩潰。隨著男孩失控後在操場奔跑慘叫，旁白先生就出來說「運動可以讓情緒紓緩，你今天運動了嗎？11月30日山頂國小運動會」大秀幽默一番。

剩下兩則影片也是用詼諧的方式呈現，一樣充滿創意與衝突，就留給您去體會了。看完這一分鐘宣傳短片，實在令人不經大嘆「現在小學宣傳運動會都那麼拚嗎？」

網友認為這腳本非常有知名網紅，號稱網紅屆的葉配天王《HowFun》的味道（摘自臉書粉專HowFun如何爽）

網友看完也紛紛讚賞「到底是嗑了多少才能做出這麼有質感卻又如此有病的廣告」、「這片子好猛」、「這片子好猛」。更有網友認為這腳本非常有知名網紅，號稱網紅屆的葉配天王《HowFun》的味道，表示「這個腳本很How」、「劇本出現了How哥的影子」、「這影片拍攝者一定有件HowFun T」、「肯定是HowHow帶壞的」。

2019 山頂國小運動會前導短片（摘自高雄市山頂國小）

(中時電子報)