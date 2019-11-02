陸美貿易談判代表昨（1）日晚電話熱線才傳出佳音、取得重大進展，朝第一階段協議達成原則共識，不過同一日，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）接受專訪時又指，要終結貿易戰，至少還需要2階段磋商解決大陸的「7個結構性致命原罪」。

綜合福斯新聞網（Fox News）、路透社報導，陸美談判代表10月中旬在華府舉行第13輪高級別貿易磋商，會後傳出好消息，川普率先宣布雙方有望簽署第一階段貿易協定，當時他也說後續可能還有第二、第三階段協議，白宮貿易顧問納瓦洛昨日接受福斯財經新聞網（FBN）專訪時證實，陸美之間確實需要3階段磋商來解決貿易紛爭。

「明確地說，我們需要3階段協議來處理7個大陸結構性原罪。」納瓦洛解釋，3階段解決的重點在於要有強制執行機制，如果北京違反協議，美國能夠以徵收關稅作為補救措施而不用擔心遭到報復。他說是美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）堅持要有強制執行機制。

美貿易代表萊特海澤、美財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨晚與大陸國務院副總理劉鶴熱線通話，其後雙方分別宣布就第一階段貿易協定達成「重大進展」與「原則共識」，接下來相關談判將由副部長級談判代表接手進行。儘管智利稍早宣布取消主辦本月中的亞太經濟合作會議（APEC）領袖高峰會，令陸美在峰會期間簽訂第一階段協議的計畫生變，不過華府與北京目前已在另尋地點簽署。

(中時電子報)