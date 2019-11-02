華盛頓國民拿下隊史51年來首座世界大賽冠軍，身在美國首都華府，他們除了在美國時間周六舉辦遊行外，下周一獲川普邀請進白宮接受表揚，不過終結者杜立托(Sean Doolittle)率先開炮，表示不滿川普的政治政策，因此拒絕進白宮。

世界大賽第5戰川普也親臨現場觀戰，不過沒有帶給國民主場好運之外，還遭到現場球迷噓爆「關起來」。國民奪冠後，川普仍一如往常發推特恭喜獲勝球隊，也如歷年慣例邀請世界大賽冠軍隊前往白宮獲表揚。

拒絕白宮見川普不是新鮮事，根據《華盛頓郵報》報導，終結者杜立托率先表態拒絕參訪。杜立托和妻子長期關注政治及社會議題，包含敘利亞難民、退伍軍人、LGBTQ權利等，川普上任這幾年，不僅限制進入美國的難民人數，對待退伍軍不友善、削減LGBTQ權利，都讓杜立托對川普不滿。

「大家說我應該要去，因為這是對總統的尊重，不過我認為他在任職期間，做了不尊重總統職務的事。」杜立托進一步表示，「我不希望大家認為我輕率做決定，我只想恭敬地拒絕。」

報導進一步指出，在川普時代，受獎儀式變得更加政治化，過往有不少運動員與白宮的爭議。2017年柯瑞(Stephen Curry)明言不認同川普政策，川普直接取消該年NBA總冠軍勇士隊訪問白宮，引來詹姆斯、布萊恩等大咖球星撻伐；世界大賽2017、2018年冠軍太空人及紅襪隊，陣中大部分少數民族，以及紅襪總教練都選擇不參加；今年美國女足隊更是直接怒槓川普，表達絕對不會進白宮，最後川普也沒有提出邀請。

(中時電子報)