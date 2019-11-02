本週三、四受內蒙吹來的沙塵影響，西半部及離島空氣品質均達到「橘警」至「紅害」等級。環保署今（2）日表示，南部5縣市應變小組1日召開第4次會議，除針對例行性的氣象預報、空品情形、應變作為等報告外，針對近期如嘉義、安南、大寮等測站於特定時間有監測異常情形，特別導入多種科學方法，期能查出污染來源，以根本解決空氣污染問題。

環保署表示，透過每周檢視空氣品質監測資料發現，部分測站在特定時間出現異常狀況，例如嘉義測站及大寮測站的二氧化硫濃度均於午夜偏高、安南測站各項汙染物濃度偏高，除運用一般氣象資料研判污染來源外，更將導入如逆軌跡模式、衛星遙測3D光達以及污染物組成特徵等科學方法追蹤污染來源，有效遏止不法污染排放。

至於上周發現新營測站有粒狀污染物濃度偏高情形，環保署南區環境督察大隊，特別至測站區域的營建工程、鋼鐵業、瀝青廠、固定污染源稽查23次，總計告發8件；同時針對大寮測站凌晨時段PM2.5、PM10和二氧化硫高值，高雄市環保局也鎖定大寮測站周圍燃燒設備優先查核。

有鑑於此，環保署在1日下午的會議中，與南區各縣市環保局就跨縣市聯合稽查、討論，規劃自11月起，每月針對重點污染源做稽查，以堵絕空品進一步惡化。

至於10月30日受境外吹來的沙塵影響，全台空氣品質主要為「橘警」至「紅害」等級，全台總計有8縣市自當日8時起陸續啟動應變機制因應，環保署協調經濟部及台電安排協和、台中、興達電廠降載減排，30日至31日兩日總計降載電量共20767.8萬度，SOx減量78.6公噸，NOx減量85.9公噸，TSP減量7.4公噸，約減少全台電廠每日污染排放量的23.4％。

未來一周空氣品質，環保署表示，本周至下周空氣品質持續受到東北風挾帶境外污染移入影響，且中南部位於弱風尾流區，夜間至凌晨污染物易累積，且午後受光化作用影響，易導致臭氧濃度上升，須留意擴散不良致空氣品質不佳，另有輕微境外污染移入，空氣品質多為橘色提醒等級，提醒家中有幼兒、婦女或長者等敏感族群的民眾，應加強個人防護，以維護個人健康。

(中時 )