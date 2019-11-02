民主黨前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）今天宣布退出人數大爆炸的黨內2020總統初選競賽，表示他的競選資源已難以讓他繼續尋求黨內提名。

歐洛克推文說：「我無法以（總統選舉）提名人或候選人的角色服務國家，現在承認這點，對仍在角逐黨內初選的人，以及黨內尋求推出候選人後能團結一致的出發點來說，既符合民主黨最佳利益，也符合國家的最佳利益。」

● 連明年參議員選舉也放棄

路透社報導，經過連月來慘澹的民調與募款，前德州聯邦眾議員歐洛克已苦於難以達成進入下一階段黨內初選辯論的門檻。現年47歲的歐洛克去年在共和黨票倉的德州聯邦參議員選舉差點勝出，一度成為民主黨內新星，但現在預料他可能連明年的聯邦參議員選舉也不會參加。

他退出之後，民主黨內角逐總統選舉提名者還剩下17人，爭取代表民主黨挑戰現任的共和黨總統川普。

川普得知歐洛克黯然退出初選後，當然沒放過機會來酸對手，推文寫道「喔不，歐洛克就這樣退出角逐白宮之路，虧他還說自己『生來就是要入主白宮』，才怪咧！」

「紐約時報」引述據知情人士透露，歐洛克本週在愛阿華州（Iowa）所舉行的下階段黨內初選辯論前夕，決定退選。

● 差點攻下共和黨大票倉 聲勢一度如日中天

歐洛克今年3月中旬宣布投入民主黨內初選角逐總統參選提名時，聲勢一度如日中天。

他在共和黨最大鐵票區德州挑戰共和黨老牌參議員克魯茲（Ted Cruz）差點成功，讓他在民主黨基層的歡迎度不下於前總統歐巴馬；在「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌封面故事的訪問裡，歐洛克宣布角逐白宮大位，還豪情萬丈地稱「生來就為入主白宮」，不過事後他坦承失言。

歐洛克剛宣布投身初選時募款超人氣，第一天就募得600多萬美元，但後來就每況愈下，在接下來100天所募得的款項還不如頭兩天，很快就因入不敷出而後繼乏力。

歐洛克很快便發現，想從成群的黨內菁英裡脫穎而出，竟比挑戰共和黨大老克魯茲還難，他比不上年輕雄辯家、印第安納州南本德市（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），更遑論打著進步旗號的資深參議員華倫（Elizabeth Warren）

歐洛克在6月的初選辯論時還遭前住房與城市發展部部長卡斯特羅（Julian Castro）猛攻，痛批他的移民政策，而先前在德州參議員大選時歐洛克就不擅長辯論，面對卡斯特羅的攻擊更顯招架無力。

(中央社)