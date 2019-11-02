波蘭前鋒米利克最新狀態十分火熱。(達志影像)

【義甲足球】拿坡里@羅馬11/02(六)22:00單場+場中投注

羅馬中衛法齊奧在前一場比賽中被裁判紅牌驅逐離場，本週比賽需要停賽，先發位置會由YildirimCetin取替。另外中場克里斯坦特、翼鋒姆希塔良等因受傷無法比賽。

拿坡里的巴西中場艾倫因膝傷本週比賽確定無法上陣。要注意的是球隊的波蘭前鋒米利克狀態十分火熱，最近4場比賽打進4球，是羅馬防線的最大威脅。

拿坡里和羅馬目前分別於聯賽積分榜排名第4和第6位，積分差距只差1分而已。羅馬上一場聯賽作客大勝烏迪內斯4比0，聯賽2連勝，近5場聯賽成績是3勝2平，表現出色。拿坡里聯賽2連平，近5場聯賽成績是2勝3平。要注意羅馬本季聯賽取得的5勝之中，大小[總分]是4大1小(進球中位數2.5)，可優先考慮大小[總分]的大(2.5)之外，主勝也是不錯選擇。

兩隊近5次對賽，拿坡里取得3勝1平1敗的優勢；最近3次當中，2次總進球數是5球或以上。

雷旺多斯基本季德甲已進13球，位於射手榜第一位。(達志影像)

【德甲足球】拜仁慕尼黑@法蘭克福11/02(六)22:30單場FOX體育

法蘭克福前鋒線傷兵滿營，其中荷蘭前鋒多斯特和葡萄牙前鋒AndréSilva因傷，確定無法上場。而進球的責任則會放在另一葡萄牙前鋒GonçaloPaciencia身上。

拜仁慕尼黑防線人手短缺，法國右後衛盧卡斯赫南德斯和德國左後衛蘇雷要長期養傷。前鋒線上進球責任則全數放在雷旺多斯基身上，他在德甲已進13球，排在射手榜第一位。

法蘭克福上一場德甲作客2比4不敵領頭羊慕森加柏，近5場聯賽比賽首次落敗。法蘭克福以14分排在聯賽第9位，與前列球隊在積分上沒有太大差距。第2位的拜仁慕尼黑也只是比法蘭克福多4分而已。要注意拜仁慕尼黑在9場德甲中5勝3平1負，大小[總分]是8大1小(進球中位數2.5)，今場可先考慮大小[總分]的大2.5，再考慮客勝。

雙方近5次對賽總進球數都是3球或以上；雙方近6次對賽，拜仁慕尼黑取得5勝1敗。

拉比歐特於在上一場聯賽被罰紅牌，故本週需要停賽。(達志影像)

【義甲足球】尤文圖斯@杜里諾11/03(日)03:45單場+場中投注

杜里諾中衛尼可拉斯安克魯上一場聯賽被逐，今場比賽要停賽。尤文圖斯法國中場拉比歐特同樣在上一場聯賽領紅牌離場，今場要停賽。

杜里諾近況低迷，近5場不勝之餘，成績是2平3敗。在這5場不勝的比賽中有3場沒有取得進球，當中進了3球而失了9球，聯賽排名第13位。相反尤文圖斯名列聯賽榜首兼至今不敗，然而在這10戰8勝2平的義甲比賽中，當中8勝竟然只有1場尤文圖斯是勝出多於1球。所以在這場都靈市德比可先考慮「客勝」，再考慮讓分尤文圖斯-1的「平手」，還有大小[總分]的小2.5。

兩隊近5次對賽，尤文圖斯4勝1平；最近4次對賽，總進球數均是2球或以下。

(中時電子報)