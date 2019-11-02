網友討論韓國瑜選情。

國民黨總統參選人韓國瑜向高雄告假後，從南到北展開「土地傾聽之旅」，到台灣各地傾聽民意、了解民心，並隨時拋出政見，掌握話語權；而韓今晚將再度北上，來到凱道參加國會政黨聯盟的黨慶，網友發文表示，是不是又要重現當年凱道盛況、又要爆了？

網友在PTT發文表示，比起今天在台南登台，韓國瑜今晚在台北凱道登場才是真正的「重頭戲」！今天天氣好、又是星期六，韓國瑜在凱道的人潮難以想像，肯定又要爆棚了！讓他直說難怪蔡英文今天只敢到台南，今天凱道恐怕又要重演6月1日凱道超級大造勢的「2.0」版！

文章一出引來網友討論，有位網友附和表示「韓的場子就是棒，充滿熱情、希望洋溢，蔡的場子就像告別式無誤，學人精，民進黨現在也學韓國瑜，把行程公告，跟屁蟲一樣，樣樣學韓國瑜，東施效顰，民進黨執政了根本就死魚一條，還是下臺再練過吧」、「民調是虛的、造勢才是實的，有吵鬧才有希望啦」、「韓國瑜已經是2020選戰主軸，民進黨用洪林鼠輩注定再大敗一次，韓國瑜就是有彩蛋，正常人都期待。」

(中時電子報)