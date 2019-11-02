美國一名華裔海軍軍官、他的妻子和一家大陸科技公司的2名員工被起訴，罪名是合謀向中國大陸走私軍用充氣艇和發動機。這名華裔軍官夫婦另被控合謀協助一名大陸籍被告取得並使用手槍。

《美國之音》報導稱，被控的4人分別是華裔海軍軍官34歲的楊帆（音譯，Fanyang）和他33歲的妻子楊洋（音譯，Yangyang），以及49歲的上海微風科技公司董事長葛松濤（音譯，Songtao Ge），與其公司內一名27歲員工鄭豔（音譯，Zheng Yan）。後兩人都為中國大陸籍。

法庭檔顯示，出生於中國大陸的楊帆被捕前在傑克遜維爾海軍航空站海上巡邏偵察武器學校工作，並獲得了最高機密安全許可。他所屬的巡邏5中隊可以飛行P-8A波塞冬反潛機。

法庭檔顯示，這家上海的公司想獲得美國公司出口的設備，而這些公司向美國海軍供貨，其設備無法合法地運往中國大陸。

起訴書稱，楊洋充當了上海微風科技和加州一家未具名船舶製造公司的聯絡人與顧問。從2016年11月至2019年8月，微風科技向楊帆夫婦的BQ Tree公司支付了至少20.5萬美元(合台幣630萬)。

報導說，楊洋、葛松濤和鄭豔被控提交虛假資訊，試圖出口7艘船舶和8台發動機，這些產品被送到了上海微風科技公司。

楊帆還被控在今年1月更新安全許可時做出虛假陳述，並向槍支銷售商做出虛假陳述，以獲取給葛松濤的槍支。

(中時電子報)