時代力量立委黃國昌今天上午陪同參選汐止立委的子弟兵賴嘉倫掃街拜票。（林縉明攝）

2020立委選舉，各政黨近期積極布局不分區立委名單，傳出時代力量有意把現任立委黃國昌排在第4名，希望能衝高政黨票，黨主席徐永明喊出不分區「坐4望5搶6」，台北市長柯文哲日前受訪表示，黃不分區排第4名一定會被做掉。對此，黃國昌今上午陪同接棒參選汐止立委的子弟兵賴嘉倫掃街拜票前表示，尊重柯市長想法，不分區排序對他而言沒有個人意願問題，相信黨中央提名作業可以找尋到代表改革價值的人物。

時代力量黨主席徐永明、秘書長吳佩芸、黃國昌等人今天上午赴汐止陪同賴嘉倫市場拜票，針對時力不分區名單要將黃國昌排在第幾名？黃國昌今受訪表示，明年大選最重要的是有改革團隊進去國會，讓藍綠兩大黨席次不過半，這段時間來，國民黨跟民進黨都曾全面執政過，結果只感受到滿滿的權力傲慢，理性問政強力監督一直是時力黨團在立法院努力的工作。

2020立委選舉黃國昌放棄連任區域立委，原選區由助理賴嘉倫接棒參選，談起子弟兵選情，黃國昌高度樂觀表示，賴嘉倫是地方服務重要連結，特別是汐止交通改善問題，成功爭取到汐止新設南下匝道，對汐止地面交通壅塞改善相信有非常大幫助。

黃國昌批評國民黨從上次立委選舉到議員服務發生令人難過的貪汙事件，例如上屆立委李慶華，擔任立委期間長期貪汙，被起訴後逃亡海外被通緝，很清楚可以看到汐止地方政治因時力堅持逐漸改變當中，拜託鄉親給賴嘉倫機會，秉持心念繼續向前行。

面對柯文哲領軍的民眾黨搶攻政黨票，黃國昌說，各政黨良性競爭，時力會推出好人才與政策進入國會，延續理性問政強而有力的監督，反觀國民黨作為在野黨連監督都不及格，期盼新國會可以讓改革及公平正義實踐。

徐永明表示，上次時力政黨票獲得逾70萬票，經過4年耕耘相信這次可以衝破百萬票，不分名單黨內還會在討論，至於黃國昌要擺在第幾名，希望從黃意願及黨發展角度考量，一定會推出最亮眼的名單給民眾選擇，目標不分區席次至少獲得4席為目標。

(中時 )