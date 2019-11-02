躁鬱症患者36歲的小倢(化名)，育有三個小孩，卻無法好好照顧，經心衛社工陪同定期回診、協助與醫師溝通病情漸漸康復；台中市衛生局推動心理衛生、深化關懷服務，1至8月計有233案，協助精神障礙者家庭逐步復歸社會。

台中市衛生局長曾梓展表示，衛生局推動心理健康、預防和治療心理疾病，進而降低影響社會安全的風險，另針對精神障礙合併有家暴、性侵、兒虐等傾向者提供深化關懷服務，並對個案家庭需求進行評估，運用相關資源支援，也與社會局建立共案服務機制，盼協助服務家庭共度難關。

今年截至8月止，市府提供深化關懷服務計有233案，由心理衛生社工提供「以家庭為中心」的深化關懷服務，協助精神障礙者家庭逐步復歸社會。

其中36歲的小倢，因罹患躁鬱症，躁期發作會到處找人吵架；鬱期發作時則提不起勁在家中昏睡，無法照顧3名小孩，其中2名小孩甚至有發展遲緩及營養不良的狀況。市府將小孩安置後，為改善小倢身心狀況並提升親職照顧能力，由心衛社工陪同定期回診、協助與醫師溝通；也在社政單位協助下完成親職教育課程，提升育兒技巧，目前小倢逐漸康復，並朝全家團圓的目標前進。

曾梓展表示，衛生局針對設籍或居住於台中市的市民，提供免費心理諮詢及連結精神復健機構，另針對就醫困難者，也會媒合醫療團隊提供居家治療，希望社區精神疾病患者能得到更好的醫療照顧，也減輕家屬照顧壓力，有需要的民眾可至各區衛生所洽詢。

(中時 )