外傳國民黨不分區安全名單包含國民黨主席吳敦義，副主席曾永權等人，國民黨中常委連勝文在臉書直言「會拖垮韓國瑜」，連2日到土城陪新北市立委參選人林金結掃街拜票受訪時表示，黨團高層提名自己他尊重，但還是希望專業人士能放在前面，提名各行各業真正有號召力的人，才能爭取更多社會大眾支持。

連勝文強調，他個人非常支持曾銘宗、謝龍介、林文瑞，當然想排入輩分高的也可以，但應該要有各行各業專業人士平衡，才能獲得社會大眾認同。

連勝文認為，他相信現在名單都不是真的，真正的政治家應該不會只為自己著想。

被問到會不會揮軍黨中央為年輕人發聲，連勝文說，他這麼多年都是這麼做，但很顯然這聲音從來沒有進到黨中央，希望這次選舉能讓優秀青壯代與長年在基層奮鬥的優秀年輕人 繼續為國家服務。

是否有連吳角力，連勝文說，現在選總統立委，大家每天忙在地方為大家服務沒時間想空泛的問題，也很久沒寫小說了。

(中時 )