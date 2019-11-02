東北季風增強，新北市水湳洞海岸深夜傳漁船翻覆，37歲的郭姓漁民昨晚11點在附近海域捕魚，才抓了4條魚，疑似因近岸航行，遭大浪拍打導致撞上礁石導致翻覆，附近海巡人員獲報摸黑搜救，郭男全身濕透自行游上岸，幸無外傷不需送醫。
第二岸巡隊表示，水湳洞執檢站執行守望人員，1日晚間11時發現水湳洞漁港近岸疑似有漁船翻覆，隨即派遣海巡人員及連繫當地警察、消防單位前往救援，到場查看時，翻覆漁船船員已自行上岸，出港人員僅有郭姓船主1人，並無其他人落海。
海巡人員詢問翻覆原因，郭男表示，晚間只捕獲4條魚，就在漁船準備返回漁港時，因航行距岸過近，加上湧浪過大，船體耐浪性較差，導致該漁船觸礁翻覆。經檢視落海男子無明顯外傷、意識清楚，稱不需要送醫後已自行返家休息。
第二岸巡隊呼籲，季節變換期間早晚溫差及風浪變化較大，切勿冒險從事戲水、觀浪或海釣等戶外活動，並提醒民眾若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，多多利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。
(中時 )
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