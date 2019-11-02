「小皇帝」詹姆斯2日嗆明搶下這場客場勝利的無比決心！靠著詹皇貢獻39分、16助攻與12籃板的本季首次大三元演出，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿31分、8籃板，攜手帶領湖人歷經延長加賽以119比110擊敗獨行俠，4連勝到手。

獨行俠雖在開賽打出10比0，更靠「歐洲雙星」東契奇、波爾金吉斯兩人的火力，持續保持領先優勢，但雙方打到末節，詹姆斯率先發威，搭配丹尼格林、卡魯索等人外線，湖人不僅追上，甚至靠著詹姆斯最後4分06秒快攻爆扣超前。

東契奇最後1分40秒跟霍華相撞，當場後腦流血不止，但他治療後隨即回到場上，更在最後30.3秒妙傳芬尼史密斯投進超前三分，接著布雷德利沒進，湖人送鮑威爾上罰球線兩罰中1，丹尼格林卻神奇投進追平三分，比賽進入延長。

安東尼戴維斯延長賽一開賽就在籃下連續灌進兩球，詹姆斯又是「三分打」，湖人打出7比0猛攻，儘管東契奇連得5分追上，不過詹姆斯先是三分命中，接著最後58.8秒兩罰俱中，擴大湖人領先到9分之多，獨行俠明顯大勢已去。

除了詹姆斯、安東尼戴維斯，丹尼格林也拿14分，布雷德利11分，傷癒復出的庫茲馬，替補打了19分鐘，拿9分、3籃板，看來還需多點比賽適應；獨行俠以東契奇31分、15助攻與13籃板大三元表現最佳，波爾金吉斯16分、9籃板。

(中時電子報)