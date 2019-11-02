名模王麗雅3日晚間10點受MOMOTV邀請，在體育主播陳瑤琦實況轉播紐約馬拉松賽的節目中，擔任來賓，她將與長跑教練吳信和陪著國內熱愛跑步的民眾一起熬夜，共同參與這場最熱鬧的馬拉松盛會。

王麗雅回憶自己參加第一個全程馬拉松是在夏威夷，當時意外靠運動走出低潮，從原本不喜歡跑步，到選擇有陽光及沙灘的夏威夷全程馬拉松，雖然當時徒有熱血但訓練不夠，跑完當下覺得身體很疲勞，但最終還是完成了，那之後她陸續參加多場半程馬拉松與鐵人三項。談到六大馬拉松，她坦言非常憧憬，但因為時間與工作配合不上，或是終於有空檔，抽籤卻沒有抽到，一直失之交臂。

王麗雅分享跑步經驗。（伊林娛樂提供）

王麗雅透露前2年因髖關節不舒服，開始減少跑步練習的量與距離，轉而將自己的運動時間安排大量的瑜珈，瑜珈讓她的身體感覺到平衡，再也沒有長距離跑步帶來的緊繃及不舒服感，她表示：「也是放了我要求過高的得失心，重新認識自己，關心自己的身體。」

不過談到紐約馬拉松，王麗雅仍是大力推薦，「身邊跑過的朋友分享，跑在每一個不同的區域，會有截然不同的風貌，讓人明顯感受紐約就是一個融合各地風情變成自己風格的大城市，而且原本印象中較冷漠的紐約人，當天看到完賽跑者，不僅眼神熱情，還會在地鐵讓座給跑者，令人相當感動。」

(中時 )