歌壇常青樹「小哥」費玉清，下周在台北小巨蛋唱完最後2場演唱會，就即將正式告別歌壇，對於傳出財力雄厚的他，在台北忠孝東路1到7段都有房子，對此他也透露出自己買房關鍵。

根據《自由時報》報導，投資眼光獨到的費玉清，曾傳出忠孝東路1到7段都有房子，是演藝圈知名的地產王，對此他則表示沒傳言中誇張，但也不否認國內外都有置產，此外更分享置產祕訣，坦言自己不僅對買房很有「慧根」，就連挑房子都著重在「氣質」，像是21歲時身上僅有2萬元，但偏好正方型房屋的他，就大膽買下人生中第一棟房子，也造就他熱愛投資房地產，更晉升成為演藝圈的「超級包租公」。

而即將封麥倒數的費玉清，透露封麥關鍵在父母走後，讓他覺得「不如歸去」，更說兩年前父親建議他過慢活人生時，當時沒有聽進去導致現在很後悔，坦言兩年前就該放下麥克風，好好陪完父親走人生最後一程。

(中時電子報)