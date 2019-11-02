61歲陳姓男子上月21日酒後搭計程車返家，因喝茫大鬧，遭運將載至武昌街派出所，陳後來繼續大吵大鬧，遭警方上銬管護保束，但所內張姓員後來開警車要載陳回家時，卻將他載至二重疏洪道附近公園放下，事後遭陳指控「丟包」。

對此萬華警分局2日回應，張姓員警雖表示是陳自己要下車，但在保護管束期間，對方尚未酒醒，就將他載至疏洪道空曠處確有違失，將張記過1次並調職，陳提告部分分局也依規定受理、移送法辦。

據了解，陳上月20日與友人在舞廳喝酒，搭計程車返家時與運將衝突，最後被載到派出所，已經喝茫的陳不斷亂鬧，甚至出手推擠員警最後遭到上銬管束。

凌晨5時25分，因派出所有案件要偵辦，20歲張姓員警負責將陳載回三重住處，最後卻將他丟在二重疏洪親水公園旁，事後遭陳指控、提告。

萬華警方指出，張姓員警雖說是陳男自己要下車，但既然載送酒醉民眾，就要確保對方到家，如不清楚對方住所，也應再帶回派出所至對方清醒，不能隨意將民眾放在路旁，全案記1小過並調職，陳提出的相關告訴也會受理、法辦。

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(中時 )