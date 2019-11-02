快報》國道一5車連環撞 28歲女亡4傷最小8月嬰 12:342019/11/02 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道1號北上發生追撞死亡車禍，1死4傷。（國道三隊提供／吳敏菁傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上發生追撞死亡車禍，1死4傷。（國道三隊提供／吳敏菁傳真） 國道一號北上223.3公里彰化溪州段，今（2）日上午10時許發生5車追撞連環車禍，1名婦女當場無呼吸心跳，另有4人受傷，其中年紀最小僅1歲幼童，這起事故總共有5個人傷亡，警方仍在調查事故原因。 (中時電子報) #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 賓士車撞死興大生 駕駛棄車拔腿逃 08:342019/10/29 社會 主計總處：景氣緩 高速公路通行量也趨緩 20:532019/10/29 財經 外資挺 和泰車股價創近4年半新高 09:122019/10/30 財經 台塑捐贈3輛消防車與救災車 提升雲林救災能量 19:012019/10/30 生活 讚！中市日南國中奪全國登山車錦標賽團體總冠軍 17:112019/10/31 體育 國3小車撞大車起火 駕駛受困被燒死 09:042019/11/01 社會 離奇 雲林失竊車深夜太平連撞28輛車肇逃 12:492019/11/01 社會 10月車市飆 和泰車大贏家 04:092019/11/02 財經要聞 圓造車夢 李嘉誠買德車電商 04:092019/11/02 全球財經 和泰車助攻 10月車市暴增17％ 04:102019/11/02 財經焦點 社會熱門新聞 桃園陽明高中校慶 師生卻拉布條要換校長 - 社會 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 已逝母傳訊：「你好嗎？」 男崩潰痛哭2小時 - 社會 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 教堂當摩鐵！獸父子性侵2女10年 1天硬上3次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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