國道1號北上發生追撞死亡車禍，1死4傷。（國道三隊提供／吳敏菁傳真）

國道一號北上223.3公里彰化溪州段，今（2）日上午10時許發生5車追撞連環車禍，1名婦女當場無呼吸心跳，另有4人受傷，其中年紀最小僅1歲幼童，這起事故總共有5個人傷亡，警方仍在調查事故原因。

(中時電子報)