近日凌晨一時許，林口警分局林口所長楊凱文等人在執行巡邏勤務期間，獲報竹林山觀音寺附近有一名男子疑情緒失控，不停自言自語，手舞足蹈，恐有傷人之虞，員警到場後立即上前關心與安撫，然男子並未理會，兩眼發直望向遠方，神情相當無助。

此時一旁的男子母親也顯得不知所措，並淚眼向員警訴說兒子因長期壓力，經常情緒不穩且有攻擊傾向，有時險傷害到自己家人，且狀況周而復始發生，令全家提心吊膽。

警方了解緣由後，先進一步的接近男子，透過關心的言語，試圖與他交談，雖一開始男子絲毫不理會，依舊情緒激動，但員警仍耐住性子，透過傾聽、拍肩膀等善意的肢體語言表示關懷，並默默在一旁陪伴，長達一小時，最後男子情緒終於漸緩，願意隨員警至醫院就醫。

事後，男子的媽媽與弟弟對員警及時到場，且暖心的在一旁陪伴、安撫，使他能送醫治療，表示萬分感謝，林口警也呼籲，對於周遭需要幫助的親友，我們應該以陪伴、傾聽、同理心的態度面對，並協助其尋求資源協助，才是最佳的方式。

(中時 )