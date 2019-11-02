日本沖繩的首里城10月31日發生大火，燒毀包括正殿在內的7棟建築，目前已知存放城內約1500件文物中，有大約3成被燒毀，至於其他逾千件文物還無法確認是否受損。

「沖繩時報」報導，目前研判起火點是在正殿，但正殿在當地時間10月31日凌晨1時43分由保全人員上鎖後，並未發現外力侵入跡象，沖繩縣警方研判縱火可能性不高。

日本產經新聞報導，位於那霸市的首里城遭祝融，燒毀包括正殿在內的主要建物，目前已知存放在首里城內的1500多件文化資產裡，約400件很可能已被燒毀。

受沖繩縣委託進行首里城管理與營運的財團法人「沖繩美麗之島」理事長花城良廣，昨天在火災後首度出面舉行記者會致歉。

沖繩縣政府指定的有形文化資產「白澤之圖」等文物，存放在燒毀嚴重的南殿內庫房，不過由於庫房位於防火門內側，有可能逃過一劫，但防火門鎖已變形，加上尚未降到可供人進入的安全溫度，暫無法入內確認。

談到火災可能原因，花城良廣指出，火災前並未在正殿及周邊區域用火，火災發生時正殿內用電的機器只有監視錄影器及感應器，「（失火原因）現階段無法回答」。

沖繩時報報導，由「沖繩美麗之島」收藏的琉球王國時代繪畫、漆器等文物共有1510件，其中421件燒毀，目前仍不清楚2處庫房內其餘一千多件文物的狀況。

燒毀的421件文物包括「雪中花鳥圖」等407件，及常設展示的匾額「中山世土」等14件。

存放在南殿庫房內共有724件，另一處庫房也有351件，雖然兩庫房能防火，但因為還無法入內確認，文物仍有受損可能。

日本每日新聞報導，花城良廣表示，這次火警無法在第一時間滅火，日後將檢討消防體制。

首里城曾在1945年二次大戰的沖繩戰役被燒毀，失去許多琉球王國時代的文物與資料，這次有可能被燒毀的約1500件文物中，雖然沒有國寶或重要文化資產等，但仍有歷經沖繩戰役後未佚失，後來蒐集彙整的文物；花城表示，這些仍屬距今約300年前的貴重文物。

火災剛發生時，保全人員本想利用設置在正殿旁的3座消防水槍滅火，但因為火場溫度太高而無法靠近；位於正殿屋簷下的防火水幕雖有啟動，但僅在建物外側灑水，無法第一時間壓制殿內的火苗。

(中央社)