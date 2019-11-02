國民黨主席吳敦義今天出席黃復興黨部舉辦的北部地區退休將領團結自強聯誼會。吳敦義為了跟與會退休將領拜票，開場先乾一杯打招呼，接著拜託退將們，總統票投高雄市長韓國瑜、政黨票投國民黨、立委票投國民黨提名的立委，連續乾四杯展現誠意，在場退將鼓掌。

吳敦義致詞時說，他是以敬重感恩的心來感謝黃復興黨部的將軍，過去為台灣犧牲奉獻，確保台灣安全、中華民國屹立不搖，因為有他們的努力，才能在一中各表的九二共識下，兩岸維持和平穩定發展。

吳敦義說，在座每一位都是夥伴跟同志，所以他要以特別誠摯的心，祝福在場的黨國先進。說完，吳敦義便拿起一杯酒乾杯，接著吳敦義開始拜託他們，明年2020大選，三張票都要投給國民黨跟國民黨所提名的候選人，再連乾四杯酒。

對於國民黨立院黨團總召曾銘宗邀請吳敦義跟黨籍立委餐敘，今天媒體問吳敦義此事，吳敦義則沒有正面回答，他說，「我才剛從台南回來。」

(中時 )