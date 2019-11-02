告別式上佈置了張姓女學生平日漫畫作品，一圓她想當漫畫家的夢想。（馮惠宜攝）

居仁國中也追贈畢業證書。（馮惠宜攝）

台中居仁國中13歲張姓女學生，上月16日下課由73歲王姓外婆騎機車載返家途中遭砂石車輾斃，家屬2日為兩人舉辦告別式，會場也為喜愛漫畫的張姓女學生舉辦漫畫作品展，張女外公則沈痛呼籲，政府應對大型車行車安全進行立法；居仁國中也送上畢業證書，讓他一路好走。

在單親家長庭長大的張姓女學生一直是資優生，上月16日學校期中考提早放學，外婆騎機車載她返家，在台中市東區建成路、自由路、進化路三叉路口，一輛砂石車右轉擦撞到祖孫騎乘的機車，造成兩人雙雙身亡，家屬2日在台中市生命禮儀所崇德館為兩人舉辦告別式。

由於張女從小就愛畫漫畫，長大的心願是成為漫畫家，家人整理遺物，發現其許多作品，在告別式中也特別佈置作品展，以完全她成為漫畫家的心願。

同時失去妻子和孫女，張女的外公相當悲痛，他說，砂石車司機多次來向他們道歉，但看到就覺得心痛，希望肇事司機別再來了，也期盼政府應對大型車行車安全進行立法，不要讓悲劇再發生。

(中時 )