民進黨營造大團結氣勢，蔡英文總統（藍衣者）與前行政院長賴清德（白襯衫者）合體為賴系子弟兵林俊憲（披彩帶者）競選連任立委造勢。（程炳璋攝）

蔡英文總統（藍衣者）與前行政院長賴清德（白襯衫者）握手，兩人互動熱絡。（程炳璋攝）

前行政院長賴清德（白襯衫者）在台南展現超高人氣，進場時不斷有支持者高呼蔡賴配。（程炳璋攝）

蔡英文總統與前行政院長賴清德2日聯袂參加民進黨台南市立委林俊憲連任造勢大會，蔡、賴自黨內總統初選決裂，首度合體同台，現場綠營支持者大聲歡呼，蔡英文對總統蔡賴配未鬆口，微笑表示會在最佳時機宣布最好組合。

總統大選僅剩約70天，民進黨訴求黨內大團結氣勢，蔡、賴初選後決定在台南展開「第一次親密接觸」，兩人首度破冰同台，互動熱絡，齊為林俊憲助攻。

蔡英文強調「台灣團結」，向民眾喊出希望凝聚所有輔選能量，在這次選舉達到最大力道，並對賴清德在擔任行政院長時與赴美宣慰僑胞所付出的努力，向他道謝。

賴清德在台南展現超高人氣，現場部分支持者高喊蔡賴配，蔡英文致詞時多次提到賴清德，都引起台下民眾回響，她舉起賴清德的手為林俊憲加油時，台下支持者不斷歡呼，營造蔡賴配話題。

兩人在媒體聯訪時，蔡英文稱與賴清德並肩作戰感覺很好，強調民進黨很團結，黨內共識要集結最大團結力量，在這次總統與立委選舉中，展現台灣人最大的意志，爭取總統勝選、國會過半的目標。

蔡賴首度同台打出團結牌，面對外界關心的兩人搭配選總統，蔡英文2日對副手人選不願鬆口，賴清德四兩撥千金，當眾推稱「這是總統職權」，蔡轉頭向賴笑稱「你這功力不錯」，堅稱會在最佳時機宣布最好的組合。

(中時 )