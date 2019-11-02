針對有網路社群平台關心10月份台中空氣品質。台中市政府環境保護局表示，10月因不可抗力的境外汙染來襲，造成西半部連日空品不佳，市府也立即因應啟動應變措施。台中今年1至10月PM2.5平均濃度及空氣品質不良天數，均為2011年來最低，顯示市府一直以來對抗空汙的努力有所成效。

環保局表示，因10月初、月底各一波境外汙染來襲，導致空品受到影響，是造成10月份PM2.5平均值拉升的主因；環保局事先掌握，透過各種管道提醒民眾注意防護，並提前啟動相關應變措施，也通報各機關學校單位配合防制、調整戶外作息。

環保局說，市府全力改善空品，但空品改善並非一蹴可幾，受到氣象條件、地形影響頗大，10月的空品也受到不可抗力的境外汙染影響。不過根據行政院環保署空品監測數據，台中今年1至10月PM2.5平均濃度值為每立方米17.7微克，相較去年同期18.8微克，改善1.1微克。

今年1至10月空品不良(AQI＞100)天數為42天，相較去年同期52天，減少10天。且今年1至10月PM2.5平均濃度值及空品不良天數都是2011年來最低，顯示空品確實逐漸改善中。

環保局強調，自市長盧秀燕上任以來，以先公後私、先大後小原則，盤點固定、移動、逸散等空汙來源，推動不同改善對策，例如加強重大汙染源深度稽查、加碼老舊機車汰換補助、完善大眾運輸路網、推廣電動車輛充換電站、公共工程及區域開發營建工地加強管制、廣設空品感測器等。在市府各方面的努力下，雖然有無法操之在己的境外汙染影響，但長期空品還是有所進步。

(中時 )