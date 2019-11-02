看來本季都會經常看到勇士遭到對方「屠殺」畫面了！在當家主控柯瑞確定動刀休兵3個月後，勇士2日在新主場大通中心，遭到馬刺127比110無情痛宰，苦吞本季第4敗(1勝)，接著3日續在主場迎戰黃蜂，假如再被痛宰，場面就難看了。

儘管上半場靠著羅素個人火力，勇士還能跟馬刺形成互有領先僵局，打完上半場，勇士僅以55比57落後，但在第3節，勇士防守開始漏洞連連，讓馬刺順勢擴大領先到20分以上，羅素不但沒法冷靜組織，更因抱怨尺度被吹技術犯規。

羅素最後雖拿全隊最高30分，外加8助攻、3籃板，但他的投籃手感仍然欠佳，全場投24中9，包含三分球投11中3，賽前放話仍未放棄季後賽希望的卓雷蒙格林，全場投7中2，拿6分、7助攻與8籃板，想當勇士新一哥還差得遠。

馬刺則以替補後衛米爾斯攻下31分最高，艾卓吉也有22分、8籃板，蓋伊16分，福布斯14分，迪羅薩13分、11籃板。馬刺總教練帕波維奇賽後更跟勇士總教練科爾站在紀錄台附近有說有笑，似乎在安慰這名昔日愛徒別太難過了。

(中時電子報)