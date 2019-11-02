2020選戰倒數，國民黨立委參選人宋瑋莉2日赴基隆市體育館，為參加全國中正盃劍道錦標賽的基隆小選手加油，宋瑋莉認為基隆多雨卻缺乏大型室內運動空間，主張綜合體育場、風雨操場、籃球場、公園「加蓋」，遇到下雨也能輕鬆自在的運動。
宋瑋莉今天一早連趕兩場體育活動，分別為台灣體育總會劍道協會第5屆全國中正盃劍道錦標賽、108年度基隆市體育會舉辦「運動Ｉ台灣」身心障礙綜合運動會，感謝各大體育團體、地方政府來到基隆，她也以行動政策支持體健運動持續推廣。
宋瑋莉表示，總統參選人韓國瑜的體育政策政見，除了主張召開國家體育會議，成立體育部推動全方位的體育政策，還要對65歲以上民眾發放「銀髮健康券」用誘因鼓勵年長國人適度運動，「優秀選手出得去，國際賽事進得來，運動產業發大財。」
市議員江鑒育建議，雨多的基隆應該設置更多友善運動環境，綜合體育場既然要整修改建為風雨籃球場，那網球場也應該直接加蓋屋頂；宋瑋莉也認為基隆的運動場域，缺乏大型室內運動空間，若完成加蓋基礎建設，凡遇到下雨也能輕鬆自在的運動。
宋瑋莉指出，基隆市綜合體育場是市民重要的運動場域，每天從早到晚有上千名民眾到此運動，但場地設施卻相當老舊，建議市府可以考慮將來以小巨蛋的模式，規畫跑步、籃球、網球場等遮蔽風雨、太陽的室內空間，當選立委後也會對此向中央爭取經費。
(中時 )
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