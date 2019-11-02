白家綺主持民視《台灣那麼旺》表現亮眼，10月31日臉書粉絲團破百萬人數，被封為「百萬女神」，也是該台藝人第1位，她1日開直播準備自創曲送給粉絲當禮物，並訴說自己出道10年的心情，她哽咽透露，幾個月前知道快破百萬，就開始寫一些文字，想感謝粉絲支持，在老公吳東諺鼓勵及幫忙下，她把感謝文轉化成歌詞，獻唱給粉絲，「唱歌真的不是我的強項，這是一個挑戰，真摯跟大家分享我的心情。」

白家綺強調歌曲段落、字數沒有按照專業的規格，並甜蜜放閃，感謝老公吳東諺的辛苦伴奏，很多合弦都沒有規則，緊張又忐忑不安的她直喊自己在發抖，但仍堅持不預錄直播親唱，誠意十足感動眾人。她在歌詞中寫下，「謝謝你的讚讓我很勇敢，再多的困難有你陪伴都變得不難。」開始演唱就眼淚潰堤的她表示：「真的太難、太失控了，在演藝圈10年不容易又辛苦，這一路上太謝謝大家了，很多貴人幫助之外，還有百萬粉絲這樣的支持。」她強調要感謝的人太多了。

白家綺（左）與老公吳東諺感謝粉絲支持。（民視提供）

白家綺熱唱，「還是會有人對我不滿」、「在無數個靜默的夜晚」、「你的安慰把我淚擦乾」短短幾句歌詞都讓她相當有感，道出複雜又開心的心境，回想自己也曾半夜哭泣，她感謝粉絲支持，這些都是繼續前進的動力，她感性承諾，以後會繼續努力，工作表現更棒、更完美。

(中時 )