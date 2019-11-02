台中市南區公所2日率領6個社造點社團前往半平厝公園參加文化局舉辦的108年社區文化季活動，活動中除展現南區社造活力及文化特色，並別出心裁以小時候童玩玩具「戳戳樂有獎徵答」遊戲宣導2020台灣燈會，現場提供精緻小禮物，吸引了大小朋友爭相搶答，熱鬧滾滾。

該文化季活動以社區運動會為主題，除了邀請80幾個社區前來擺設園遊會攤位，現場還有互動體驗及趣味競賽活動，吸引了約1000個社區幹部及居民參與。活動開場是由6個區的吉祥物帶動表演，南區公所派出的當然是南區台灣火柴故事館代言人「阿柴寶寶」，阿柴寶寶與其他吉祥物活潑逗趣的表演吸引小朋友們目光，阿柴寶寶還於互動時告訴小朋友們，全國唯一的火柴故事館就設置在南區公所四樓，且故事館收藏許多火柴相關文物，歡迎小朋友到火柴故事館看文物。

此外，阿柴寶寶邀請大家到台中參觀2020年台灣燈會，並特別提醒主展區后里森林園區將於明年2月8日開跑，但位於南屯區文心森林公園以童趣樂園為主題的副燈區則前於今年12月21日就開展，歡迎民眾提前到台中欣賞童趣花燈，並順道到南區來遊玩。

南區區長洪峰明表示，今日的活動場地半平厝公園緊鄰南屯區及西區，佔地約六千坪，將近30年歷史的公園內樹木高聳，是附近民眾休憩的重要場所，此外，半平厝公園號稱擁有全台中市最美麗的草坪，大片綠草如茵，非常美麗，歡迎市民朋友們利用週休假期攜家帶眷來公園走走，在微風徐徐的公園內享受漫步綠草地的休閒感受。

(中時 )