美國有一對同父異母的姊妹，竟然以誰「最快能拐父親上床」為挑戰，而賭贏的女子在成功「睡」到父親後，為了規避法律責任決定到法院公證結婚。儘管兩人做足了準備，最終仍遭法院識破並以亂倫、直系血親結婚等遭到重判。

據《紐約郵報》報導，21歲的薩曼莎(Samantha Kershner)在去年與同父異母的姊妹基於忌妒而發起一項病態的挑戰，她們互相競爭看誰能最快睡到父親。根據法院文件顯示，父女兩人的亂倫關係始於去年9月，而薩曼莎也坦承一切皆是因為與姊妹的「挑戰」。

薩曼莎的父親，特拉維斯(Travis Fieldgrove)向警方表示，他不相信自己是薩曼莎的父親，因為他的名字根本沒有在她的出生證明上。然而DNA檢測，成為兩人血緣的鐵證。另外，據報導表示，特拉維斯在妻子懷孕後即離開家中，一直到3年前才在妻子的介紹下重新認識17歲的薩曼莎。直接打臉特拉維斯「不知情」的說法。最終法院判決特拉維斯需服2年徒刑，並且不能再與女兒聯繫；而薩曼莎則遭判9個月緩刑。

除此之外，兩人還必須面對當時為規避刑責而到當地法院結婚所做出虛假陳述的責任。由於美國各州對於婚姻證書的要求各不相同，且多數法院也不再需要進行血液檢查，因此在事實遭揭露後，當初替兩人舉辦婚禮的法院，也依亂倫罪通緝兩人。

(中時電子報)