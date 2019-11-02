國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團召集人張善政日前提到「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，遭蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明指張善政汙名化年輕人，張善政昨天對表示，他是汙名化蔡英文。林鶴明今認為，張善政應向蔡英文總統道歉。

林鶴明今在臉書指出，看到張善政先生昨天的回應，承認污名化蔡英文，不禁要嘆氣，張善政先生承認他污名化蔡英文總統，這更是對年輕世代最壞的示範。

他說，張善政先生是前行政院長，更擔任韓國瑜國政顧問團召集人，竟然在面對他們質疑污名化年輕人時，自己公開證實，自己其實是污名化蔡英文。

他指出，若媒體訪問張善政先生的自白無誤，影片也是張善政先生本人，沒有被盜證號。張善政先生就是承認自己的發言是污衊蔡英文總統，那他必須嚴正指出，張善政先生不只是失言，這樣的發言更應該被譴責。張善政先生應該向蔡英文總統道歉，並為自己做出污名化他人的錯誤示範，向年輕世代道歉。

林鶴明說，台灣是言論自由的國家，蔡英文總統施政好壞可以被公評。但是像張善政先生公開承認他是污名化蔡英文總統的言論，證明韓國瑜陣營這段時間以來，選戰策略就是污名化對手，模糊選戰焦點。並非透過理性的政策辯論，而是透過浮誇、污衊的言論來降低台灣選舉文化。

他認為，這就是年輕世代厭惡韓國瑜陣營的原因。張善政身為總召，更是元兇之一。

(中時 )