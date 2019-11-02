新北市政府與彰化縣合作2日在遠百板橋中山店1樓廣場進行「新北享家Bar台－彰化週展售會」，讓在新北打拼的彰化人，一齊回味故鄉的味道；新北市長侯友宜化身超級拍賣員，大力推銷彰化農友帶來的溪州珍珠芭樂、甘藷等在地特色農產，要所有來賓把所有產品買光讓農家早日返家休息，他也感謝遠東百貨提供場地，為所有農民打氣。

新北市有許多外縣市移民，為讓各方的市民能嘗到家鄉的味道，市府每月以不同縣市為主題，打造了「新北享家Bar台」這個農產品交流平台，已舉辦嘉義、南投周，今第三場的享家Bar台展售會，以「彰化」做為主題，溪州的珍珠芭樂、甘藷等彰化特色的新鮮農產品。

今日來自彰化的農友以及新北市的青農展示自家的優質農產，更有許多旅居新北的彰化鄉親，聽聞展售訊息後紛紛到場支持。

新北市彰化同鄉總會長洪松廷試吃完彰化的芭樂表示，彰化溪州鄰近濁水溪畔，百年累積的黑泥壤土養分非常豐富，彰化溪州產出來的珍珠芭樂，就是其他縣市完全不同，果肉帶點珍珠光澤，特別亮白，口感又脆又甜，大口咬下，家鄉的回憶就湧現舌尖。現場湧入搶購人潮，人手一袋，滿載而歸。

農業局長李玟表示，新北市為全台最大的消費地，擁有400萬的消費人口，秉持著先創通路，再開農路的精神，以通路三箭：縣市週、精品週、電商，拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的味道。

(中時 )