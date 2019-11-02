苗栗縣造橋國中在慈濟基金會「減災希望工程」的捐助下，完成新校舍新建，2日上午舉行啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌親自到場祝賀，並感謝慈濟的全力捐助，才得讓造橋國中全體師生有新的教室可用，新校舍斥資1億4千萬元，命名為「和敬樓」意即「和群敬學」，全校師生也以滿滿的愛感謝慈濟。
據造橋國中校長林育昇表示，造橋國中因處山坡地，原有教學大樓因水土流失，導致部分走道出現傾斜裂縫，經找來安全結構技師檢測評估，建議須拆除重建，因而在2015年由縣政府發函請求慈濟基金會協助，並請苗栗縣徐耀昌親自帶隊前往花蓮慈濟拜訪，終獲慈濟基會「減災希望工程」同意撥款1億4千萬元興建新校舍，苗栗縣政府也編列230萬元投入新校舍設備購置。
新的教學大樓從2018年3月動工，至今年10月完工，為三層樓建築，包含教室、辦公室及禮堂共19間，以及廁所4間，新校舍命名為「和敬樓」意即「和群敬學」，是友善校園、尊師重道的意涵。
2日上午，造橋國中舉行新校舍啟用典禮，徐耀昌縣長親到現場致賀，感謝慈濟基金會對苗栗的教育奉獻心力，慈濟基金會多位重要幹部都出席祝賀，造橋國中全體師生也感謝慈濟無私大愛。
(中時 )
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