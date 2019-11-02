高雄市立美術館與何創時書法藝術基金會攜手打造「傳統與實驗書藝展」已有11屆歷史，今年以「寫給傳統與實驗的一封信」為題，邀請47位書藝家，共創作近百幅的書藝作品。「發大財」、「連儂」等時事詞彙都成為書法家創新的元素，展現當代書法藝術對社會關注及創新。
中國書藝創造了不同的書體，文字在經過長時間的演變後，演化出篆、隸、草、行、楷各種書體。透過毛筆，讓文字的書寫更加活潑、生動、有趣。本屆傳統與實驗書藝雙年展強調實驗性，展現現代、生活化的題材及筆觸，呈現出不同於往昔的書法藝術。
高美館李玉玲館長表示，美術館早在1996年就與國內致力推動書法藝術的何創時基金會結緣，陸續共同辦理書藝雙年展11屆，作品囊括全台當代書藝名家，南台灣民眾得以藉此一飽眼福，欣賞當代書法藝術之美。
何創時書法藝術基金會董事長何國慶表示，此次展覽邀集老、中、青三代的書家同台展出，每位書家必須展出一件傳統與一件實驗作品，有些書藝家更以傳統書法描繪新詩、現代文學，展現書藝結合當代藝術的獨特表現。
「寫給傳統與實驗的一封信：2019第十一屆傳統與實驗書藝雙年展」展出至12月22日，11月2日及12月7日下午2時在高美館B1演講廳，有參展書藝家於同生及黃宗義的藝術講座，活動免費入場，展覽內容請上高美館官網查詢。
(中時 )
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