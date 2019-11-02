國道1號湖口服務區北上聯外便道工程完工，2日由交通部長林佳龍、立委林為洲等地方民代共同主持通車典禮，林佳龍致詞指出，這次工程地方爭取已久，完成後獲得肯定，而為改善地方交通，高速公路未來應該繼續強化與地方平面道路的連結和串連。

國道1號湖口服務區北上聯外便道，平日上午6時30分到9時30分開放小型車採單向通行。（圖／羅浚濱攝）

林佳龍並表示，目前交通部也整合高公局、公路總局的資訊，推出1968APP，讓民眾可以掌握資訊，避開塞車路段，做聰明用路人。且為改善新竹交通，五楊高架橋延伸到頭份的期末報告，目前也在進行中，其中湖口路段也正與地方協商，或許月底就會有好消息。

國道1號湖口服務區北上聯外便道通車，預計可改善北上出口匝道和新竹工業區平面道路塞車情形。（圖／羅浚濱攝）

高公局特別醒用路人，湖口服務區北上聯外便道，平日上午6時30分到9時30分開放小型車採單向通行，其他時段不開放通行。小客車經服務區便道駛往新竹工業區西區，行經榮光路工業五路口及服務區便道出口時，要注意行車安全，並依號誌管制行駛，預計可有效改善工業區平面道路和北上出口匝道塞車情形。

(中時 )