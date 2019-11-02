洪秀柱台南競選總部成立大會

國民黨前主席洪秀柱的競選總部上午成立，請來國民黨總統參選人韓國瑜、前後黨主席吳敦義、朱立倫等人前來站台。輪到洪秀柱致詞時，其感性一番話，惹得韓國瑜紅了眼眶，也讓在場支持者聽了無不動容！

洪秀柱代表國民黨參選台南市第六選區立委，她的競選總部上午成立，請來韓國瑜、吳敦義、朱立倫等人前來站台，活動還沒開始現場就湧入數千民眾，擠滿會場。在許多國民黨政要的力挺下，洪秀柱上台發表致詞，其慷慨激昂的一番話，撼動到場的支持者群眾，當洪高喊總統支持韓國瑜時，台下支持者紛紛大喊好！韓國瑜凍蒜！

接著，洪秀柱收回高昂的情緒，感性講到她內心深處的難過話語。洪表示，她父母都已不在了，而在兩個月前，她的哥哥也逝世了，她的父母跟哥哥都沒有墓沒有碑，骨灰就埋葬在這塊土地上，跟台灣這塊土，融合在一起！就跟大家一樣，生的時候為台灣打拚奉獻，死得時候化為塵土，成為這塊土地的肥料，這就是愛台灣的表現。

洪秀柱更表示，她要拜託大家，她到台南來參選，請讓她把立委當選證書送到兄長和父母的靈前，以慰親人的在天之靈。當洪秀柱說完這些話時，韓國瑜在後面聽著，禁不住紅了眼眶，眼淚在眼裡打轉著，讓人感受到其鐵漢柔情的一面。

(中時電子報)