為經典著作找到新世代讀者，誠品書店自2016年起推出經典共讀計劃，帶動一股經典閱讀熱，包括愛爾蘭詩人《葉慈詩選》銷售成長2倍，詩人余光中詩歌集《白玉苦瓜》成長2.3倍，愛因斯坦《相對論入門》大幅成長4.3倍。

誠品書店11月起再推新版「經典共讀計劃」，與逾70家出版社及總編輯合作，推薦500部經典著作，囊括古今中外經典文學，並打破以往「經典書＝陳年書」的印象，包括對人性有透澈觀察、出版逾200年的《傲慢與偏見》，去年銷售千萬冊的《人類大歷史》。

11月起也陸續推出3檔主題書展，邀請作家、科學家、創意人等導讀，首先啟動的主題書展「未來烏托邦」，與讀者一同想像未來世界的變化，追尋《美麗新世界》。

明年1月以「慢的價值」為主題，以艾美獎錄音師走入山林的寂靜之旅《一平方英寸的寂靜》領讀，讓人們領會緩慢的必要；3月以人類探看世界的觀點出發，推出「新探索時代」書展，書單包括《時代雜誌》評選為百大最具影響力的《萬病之王》，集結癌症從數千年前至今的治療與控制，《禪定荒野》融合東西方思想，透過實例告訴我們如何好好生活。

為使閱讀更能融入生活，誠品也將邀請小說家吳明益、中山大學生物科學系副教授顏聖紘、作家暨香氣哲學家溫佑君等人開立主題課堂、導讀經典作品。

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