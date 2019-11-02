陳建仁副總統今出席「2019第24屆大專校院資訊應用服務創新競賽」致詞時表示，今年所設立的智慧製造、AI、資安、智慧聯網、開放資料、雲端運算等競賽主題，都與政府政策、產業趨勢緊密結合，藉此引導全國師生研究創作，為台灣產業注入新能量，令人讚賞。

副總統會中肯定今年競賽主題都與政府政策、產業趨勢緊密結合，不僅為台灣產業注入新能量，也與新南向國家優秀團隊深化彼此夥伴關係；未來，政府也將持續帶動台灣更多的創新應用服務，驅動產業創新及數位轉型，實現台灣邁向智慧國家的願景。

副總統致詞時表示，「台灣有你們真好，有你們讓我們對未來有無限的想像與期盼」；他也感謝所有指導老師帶領學生們，發揮所長、貢獻智慧，使得這次競賽更具競爭力。

副總統指出，總統上任以來，就將「數位國家、智慧島嶼」定為重要發展戰略，積極推動「數位國家創新經濟發展方案」(DIGI＋方案)，並將「全方位培育數位創新人才」視為台灣未來發展的重大關鍵。近來，有很多外商企業例如google、IBM等，來台增加投資或開辦創新研發中心，因為這些企業看到了台灣有最重要的資源，也就是台灣人的頭腦；而這些企業夥伴們正因為善用了台灣這些資源，也使得台灣經濟越來越蓬勃發展。

副總統提到，這項競賽每年都有近百所大專院校、800多個校隊、將近4,700人次參賽報名，從校內選拔到決賽得獎，獲獎率只有5％，是全國最大、競爭最激烈、資通訊人才最密集的競賽平台。

副總統也表示，在「瑞士世界經濟論壇」（WEF）今年公布的全球競爭力報告中，台灣與德、美、瑞士共同蟬聯「全球4大創新國」，其中「創新能力」指標更居亞太第一、全球第四。這代表我們在創新產業及技術研發上受到國際認同。政府也於今年5月核定「台灣5G行動計畫」，預計4年將投入204億餘元，相信將帶動我國更多的創新應用服務，驅動產業創新及數位轉型，實現台灣邁向智慧國家的願景。

副總統也指出，本項競賽歷經24年，能持續擴大的原因就在於從產業的需求出發，多年來邀請指標企業和政府單位共同設題，向全國學生徵求解答，且業界評審超過五成，這樣的賽制讓作品更能具體解決問題，並協助企業找到好的創意與人才，這就是價值所在。競賽之後，主辦單位還會提供諮詢服務、串接相關部會及國內外資源，持續提供商品化及事業化的協助，這點相當值得肯定。

副總統強調，在「新南向政策」上，人才交流是創造台灣與各國互惠共贏的重點合作模式之一，很高興看到本項競賽自101年起就設立「亞太交流組別」，邀請新南向國家優秀團隊來台交流，深化彼此夥伴關係。8年來已邀請10個經濟體、超過130個亞太團隊來台灣參加比賽，也讓本項競賽躍升為國際級的競賽平台。他也代表台灣歡迎今年遠道而來的朋友們，Welcome to Taiwan！

隨後，副總統也與現場貴賓一同進行開幕儀式，並參觀同學們的創新競賽攤位。

(中時 )