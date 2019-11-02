漢翔飛行員向營隊學員介紹追風專機。（王文吉攝）

花蓮有熊的森林董事長曾文衍還致贈每位學員「旅行熊」娃娃，相當精緻。（王文吉攝）

漢翔公司創立50年，舉辦一系列慶祝活動，2日於沙鹿廠區舉辦「兒童航太築夢體驗營」，由軍、民機飛行員帶領80位家扶兒參觀IDF經國號戰機、追風專機，並穿上軍機飛行服及民航機機長、空服員等制服，體驗「飛上天」的職業，學童們圍住飛行員拍照，留下美好回憶。

漢翔為國內航太龍頭，以製造飛機著名，飛行員帶領家扶兒進入廠區，參觀戰鬥機，並介紹飛行員訓練及求生訓練的心路歷程。壓軸活動是紙飛機擲遠比賽，孩子們折出創意紙飛機，擲向藍天，花蓮有熊的森林董事長曾文衍還致贈每位學員「旅行熊」娃娃，相當精緻。

花蓮有熊的森林曾文衍董事長還致贈每位營隊學員「旅行熊」娃娃。（王文吉攝）

營隊學員幫「旅行熊」變裝，換上自己的外套、眼鏡和名牌，令人會心一笑。（王文吉攝）

漢翔董事長胡開宏致詞時表示，希望小朋友透過職業體驗活動，能在心中埋下航太夢想種子，只要朝著夢想前進，擁有不怕失敗的勇氣，未來都有無限的可能與機會在等著他們。

胡開宏強調，50年前的台灣，想要自造戰鬥機，沒有人會相信，就在30年前，漢翔研製台灣第一架IDF經國號戰機，在台灣航空工業舉足輕重。明年高級教練機首飛更是新的里程碑，透過每一次的改變跟進步，我們讓世界知道，「在平凡的小島上，有著不平凡的一群人。」

漢翔飛行員向營隊學員介紹追風專機。（王文吉攝）

日前由教育部長潘文忠表揚包括漢翔公司在內，聘用技藝競賽優勝選手之產業機構。漢翔公司表示，自106年起聘用技藝競賽優勝選手，其中獲金手獎3位，優勝選手有4位，工作表現優良，為促成產學人才媒合，漢翔公司將持續關注技藝競賽，提供優秀選手就業機會。

此外，漢翔公司善盡企業社會責任不餘力，日前退輔會在慶祝榮民節大會上，馮世寬主任委員致贈感謝牌給包括漢翔在內，長期任用退除役官兵的機構。漢翔公司表示，執行中的F-16性能提升案，也採用退輔會退除役官兵等多元進用管道，經過適當的轉銜訓練，進入漢翔從事飛機維修工作，很快便能發揮戰力，將持續運用此一管道，善用退除役官兵職能，投效國防產業。

(中時 )