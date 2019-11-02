縣長徐榛蔚、當地秀林鄉長王玫瑰也在沿途予選手打招呼。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

男子全程馬拉松第一名蘇志濱。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

女組全馬台灣選手黃素娥，連續2年蟬聯冠軍。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

被譽為最美麗賽道的太魯閣馬拉松今天起跑，15000名海內外選手一同迎著晨曦愉快前行，體驗太魯閣壯麗的峽谷風光。衝入終點的男女全程馬拉松，均由台灣選手包辦，男子組蘇志濱以2小時38分48秒奪冠，女子第一名黃素娥3小時4分44秒連霸；黃素娥連續2年蟬聯冠軍，成績比去年快約5分多鐘。

馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。歷年舉辦的「太魯閣峽谷馬拉松」超過萬人參加賽事，運用太魯閣峽谷得天獨厚的景色，將路跑運動融入其中，傳遞給民眾健康、環境保護的生活價值觀。

花蓮縣長徐榛蔚偕同前縣長傅？萁、雲朗觀光集團總經理盛治仁、威剛科技副總經理林天瓊、台灣運彩副總經理蔡明哲、太魯閣國家公園管理處長游登良等人為活動鳴槍起跑，今年賽事邀請安雅小姐擔任愛心路跑大使。

徐榛蔚歡迎來自世界各地的跑友，造訪美麗的國際觀光都會花蓮，太魯閣峽谷馬拉松已邁入第20屆，感謝雲朗觀光集團冠名支持運動賽事、推動全民體育。她鼓勵熱愛運動與觀光的鄉親，年年來花蓮路跑、月月來花蓮觀光、日日來花蓮找朋友，花蓮全年365天敞開雙臂歡迎大家造訪，體驗太平洋左岸之美。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，雲朗集團5年來有幸支持太魯閣峽谷馬拉松活動，以環保、公益發揚在地人文與發展花蓮觀光為主軸，更期望所有參賽者，能擁有一充滿挑戰、歡樂與溫暖人心的體驗。

今年的2019雲朗觀光太魯閣馬拉松，共有35個國家地區參加，外籍選手將近1000人報名參賽。參加的項目有全程馬拉松3,500人（42.195公里）、半程馬拉松5,500人（21.0975公里）、逍遙馬馬拉松4,000人(12公里）、快樂馬馬拉松2,000人（5公里）總共4個組別，總共參賽人數15,000人。

男子全程馬拉松第一名蘇志濱，成績2小時38分48秒，女子全程馬拉松第一名黃素娥，成績3小時4分44秒，男子半程馬拉松第一名洪一仁，成績1小時16分13秒，女子半程馬拉松第一名董家琪，成績1小時29分20秒。

(中時 )