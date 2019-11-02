苗栗地檢署2 日上午在三義勝興車站舉行反賄選宣導。〔謝明俊攝〕

苗栗地檢署2 日上午在三義勝興車站舉行反賄選宣導。〔謝明俊攝〕

苗栗地檢署為將反賄選以更活潑、更有在地特色的方式呈現，2日上午選在三義最夯的勝興車站舊三線鐵道自行車，辦理反賄選宣導活動，一方面宣導反賄選正確的理念，也推廣地方觀光，一舉兩得。

苗栗地檢署這次反賄宣導活動，在風光明媚的三義勝興車站舉行，包括法務部司長黃玉垣、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達、南投地檢檢察長毛有增、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人出席，宣示一同反賄。

苗栗地檢署表示，「選舉查察」和「反賄宣導」猶如車之兩輪，一體兩面，密不可分。反賄宣導在前，選舉查察在後，只要反賄宣導做得好，選民不願賣、不想賣，候選人就算要買也無法得逞。如果有人執意破壞選舉公平，以不當方式企圖行賄，檢警調等司法機關即啟動選舉查察，以霹靂手段嚇阻歪風，讓選民不敢賣，候選人不敢買，達到零賄選的目標。這也是本次活動的標題，不只查賄，也要反賄，兩者同等重要。

(中時 )