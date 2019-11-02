英國10月下旬發生的冷凍貨櫃39屍命案傳受害者是越南籍人士，引起各界關注。事實上，偷渡出國打工以求改善生活是許多越南勞工的選擇，但也曾經發生多起意外，不少越籍勞工慘死異鄉。

越南經濟近年迅速發展，但各地區發展程度不一。義安與河靜等中部省分出國工作的勞工人數居多，原因是這些地區氣候酷烈，土地貧瘠，且常遭颱風等天災襲擊，農業無法發展。民眾主要依靠水產養殖與捕撈作業謀生，但是漁業近年來面臨不少挑戰，許多民眾因而選擇出國打工，希望能夠除貧致富。

越南政府近期重視促進人力輸出，視之為除貧致富的國家政策，但這項政策無法滿足所有勞工的需求，許多人因不同理由無法合法出國工作，或想要迅速賺到更多錢而選擇賭命偷渡出國非法打工。

南韓、台灣和日本等國一直是越南偷渡客的主要目的地，越勞常持旅遊等簽證入境再設法逃跑與非法居留打工。以台灣而言，因與越南距離較近，除了「假觀光真偷渡」方式外，搭船偷渡來台也是越勞選擇之一，不過曾經發生多起越南偷渡客前往台灣途中喪命的悲劇。

2017年2月數十名越南籍勞工搭上漁船，企圖從中國廣東沿海偷渡到台灣，不幸途中遇難，中國相關部門隨後在外海撈起至少16具屍體。此外，5名越南籍偷渡客去年3月搭乘橡皮艇，從台灣外海企圖登島，但因船艇翻覆造成其中2人溺斃，許多類似意外時常發生。

除了韓日台外，英國等歐洲國家近年來也成為越南偷渡客的熱門目的地，原因是這些都是世界上比較富裕的國家，若能前往這些國家工作可以賺到更多錢。越南人基本上都能吃苦耐勞，願意從事英國人不願意做的工作，尤其是在美甲店及非法大麻種植場，而形成人力黑市。

雖然如此，前往英國等歐洲國家非法工作的行程非常艱苦且費用很高，越勞通常要先進入中國，再越過俄羅斯，接著再從俄羅斯步行到烏克蘭或拉脫維亞等鄰國。偷渡客可以選擇便宜的「草票」或VIP等級的方式前往英國打工，其中潛入冷凍貨櫃是「草票」的主要偷渡方式。

VIP的偷渡方式是人蛇集團會安排偷渡客躲在貨車駕駛旁；草票方式是偷渡客需潛入冷凍貨櫃或自己設法爬上貨櫃車躲避，以偷渡到英國。

不管是什麼方式，為了改善生活，許多越南勞工向親戚或金融機構借錢貸款，向非法集團支付仲介費用，不顧危險設法偷渡到歐洲尋找更好出路，盼能賺到更多錢寄回家。

以義安省安城縣（Yen Thanh）都城村（Do Thanh）為例，全村人口逾1萬7000人，截至目前有近1500人曾經或正在國外就業，其中多人以偷渡方式赴英國非法打工。

當地官員表示，近20年來勞工赴國外工作的潮流盛行，許多勞工先在國外工作，然後設法安排親戚一起出國，他們每年匯回大量資金，當地因此成為全國最富有村莊之一，被稱為「富翁村」。

英國貨櫃命案發生後，都城村至少有3個家庭向當地政府通報親戚近日在英國失聯，可能是命案死者之一。

英國警方1日表示，艾塞克斯郡（Essex）貨車冷凍貨櫃內發現的39具偷渡客屍體，據信全部死者都是越南人。

許多失聯者家庭對親戚生還奇蹟的希望已破滅。經歷此慘劇後，應會對想要偷渡出國打工的越勞造成陰影。

(中央社)