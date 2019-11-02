今年3月因為練習而傷到腰部，導致被迫向LPGA申請休養一整季，經過半年養傷和復健之後，今天突然現身台灣裙襬搖搖LPGA比賽現場，瞬間引起不少轟動，熱情的與球迷合照和簽名，受訪時表示，預計明年三月復出，希望球迷能繼續支持她，提供她奮勇向前的力量。

曾雅妮自從退出球后寶座之後沉寂了好長一段時間，原本期待能在今年重振威風，沒想到突如其來的受傷，打亂了她整個節奏，但這次受傷讓她得以放緩腳步，再次找到家庭生活的美好。雅妮說，「回台灣這段時間，每天陪伴家人，這是過去好幾年從未有過的溫馨感覺，反而獲得了不少無形力量。」

很長一段時間沒有拿起球桿，也不曾回到球場的曾雅妮，今天早上現身在美麗華俱樂部，不少眼尖的球迷看到之後大聲驚叫，立刻向前要求和雅妮合照以及索取簽名。曾雅妮表示，「看到那麼多好友在場上揮桿，在旁邊看得不免也緊張了起來，甚至手也感覺很癢，恨不得立即下場，但為了以後著想，還是得忍住才行。」

曾雅妮不但是裙襬搖搖第一屆冠軍，更擁有地主的身分，這次當然要盡地主之誼，帶著好友們品嘗寶島美食。雅妮說，這幾天已和不少友人聚餐，但我們最常吃的還是火鍋，昨天是，明天也是，哈！哈！」

運動傷害是運動最大的敵人，不少天才都因此而殞落，但也不少名將再創巔峰，「老虎」伍茲就是最明顯的例子，日前勇奪Zozo錦標賽冠軍，追平PGA美巡賽的82勝歷史紀錄，為傳奇生涯再寫新頁；「瑞士特快車」費德勒以及「西班牙蠻牛」納達爾也都曾受過傷，回到球場後一就是一尾活龍，曾雅妮目前才30歲，還有大好的運動生涯。

雅妮表示，「很多人都在問我是不是退休了，怎麼可能，我還那麼年輕，現在只不過回檔休息，等到我重新復出後有信心能打出好成績，請大家拭目以待。」

(中時電子報)