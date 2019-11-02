嘉寶國小全體學生。(吳亮賢攝)

侯友宜帶著全體貴賓、師生一起高唱生日快樂歌，並切下百歲蛋糕。(吳亮賢攝)

新北市林口區嘉寶國小今(2)日喜迎100歲生日，邀請歷屆校友、士紳耆老、社區民眾與全校師生共襄盛舉，新北市長侯友宜也親自送上祝福，帶領全校切下百歲蛋糕、歡唱生日歌，現場也舉辦「樂活嘉寶，百年風華」的校慶系列活動，展出嘉寶國小的歷史影像，見證百年風華。

今上午校慶活動中，侯友宜率林口區長劉淑芬、教育局長張明文一同出席，市議員蔡淑君、立法委員參選人洪孟楷也到場獻上祝福，其中高齡103歲的校友黃蕊女士，雖行動不便，仍堅持到場見證母校的歷史時刻，場面令人動容。

侯友宜致詞時表示，寶國小創立於民國8年，培育眾多傑出校友，在各行各業大放異彩，新北市十分重視教育資源挹注，106至108年在嘉寶國小共投入約700萬元，協助學校改善校舍安全及提升美感，今年教育局又補助90萬元進行普通教室環境改造，翻轉教學型態，讓學生在更完善的環境下學習。

校慶活動中，侯友宜帶著全體貴賓、師生一起高唱生日快樂歌，並切下百歲蛋糕，祝福嘉寶國小校運昌隆，侯友宜也親自頒贈傑出校友獎，肯定嘉寶國小作育英才，培養社會棟樑，此外嘉寶國小學生也演出小小子弟戲「三個願望」，為百年校史增添文化傳承色彩。

嘉寶國小指出，百週年校慶師生舉辦一系列活動，包括「走訪過往分校-興福幸福」、「圖書館闖關活動-百年嘉寶尋寶趣」、「嘉寶回顧展-歲月‧流年」、「百年風華主題園遊會」，邀請校友回娘家，透過校園美景攝影展的時光廊道，看見過去的學校風貌，回味在嘉寶的青澀童年及學習年華。

全校開心自拍。(吳亮賢攝)

校長施智元表示，學校近年發展「森態山林，樂活嘉寶」校本課程，透過得天獨厚的校園環境結合跨領域學習，讓學生在動手操作的同時，也能深入認識在地社區文化。

另外，學校也安排藝文及體育類社團才藝課，讓學生從中探索進而培養第二專長，近年也深耕閱讀，增進學生國語文能力，並積極推動防災教育，今年5月更獲得教育部防災學校優等殊榮。

(中時 )