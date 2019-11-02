對喜歡耐力型運動的人來說，如何快速補充碳水化合物至為重要，有人吃香蕉補充能量，有人攜帶能量食品隨時補充，但研究發現，廚房裡平凡無奇的馬鈴薯，其效果也不遑多讓，堪稱運動時補充能量的神器。

跑過馬拉松的人都知道，有一種東西叫做撞牆期。那是因為身體缺乏肝醣（glycogen），每一步都變得萬般痛苦。為了克服撞牆期，多數專業運動員選擇攜帶能量果膠，快速補充身體所需的碳水化合物。

天下雜誌報導，美國伊利諾州大學曾做過一項研究，讓騎自行車的選手分組拿到能量果膠， 馬鈴薯泥以及安慰劑（placebo）三種食物。結果發現，吃能量果膠, 馬鈴薯泥的選手有較佳的表現。

伊大研究團隊表示，馬鈴薯是一個高CP值與高營養的天然碳水化合物來源，雖然它平凡無奇，卻可能是一項運動神器。不過，也有人質疑馬鈴薯效果真能與能量果膠等量齊觀？下次參加馬拉松可以帶上馬鈴薯泥嗎？

《大西洋雜誌》（The Atlantic）為此找到解答，馬鈴薯的運動成效不錯，但有些運動員也出現腹痛與水腫的症狀。維吉尼亞軍校運動表現研究員對此並不感到驚訝，「因為馬鈴薯含有更多纖維。」

專家指出，切忌在比賽前夕選擇新能量補充方式，應該在訓練時逐漸整，以免身體突然不適。整體來說，天然食物也可以是很好的碳水化合物來源，「這些天然食物可以多元化運動比賽的菜單。」

(中時電子報)